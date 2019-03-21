林明溱拜會劉結一 希望中國每年「送」70萬人到南投觀光

2019-03-21 20:34

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣長林明溱率領的南投經貿訪問團，21日拜訪中國國務院台灣事務辦公室，並拜會國台辦主任劉結一。林明溱提出簡化貿易流程、加強文化藝術互訪、商貿港口開放等議題，劉結一表示將協調相關單位協助。

南投為農業及觀光大縣，為協助提升南投農產及觀光產值，林明溱20日與兩位立委馬文君、許淑華，帶領南投縣農會、南投農產運銷公司、南投縣觀光產業聯盟代表前往中國就兩岸經貿事宜交流，21日拜會國台辦主任劉結一。

會面中，林明溱表示希望透過日月潭與中國7個姐妹湖泊的友好城市多加交流，由中國7省市協助每年送客至少70萬人來到南投觀光，並於南投住宿兩晚增加觀光產值。

林明溱也希望南投農產品能增加由浙江玉環市大麥嶼港進口，因為當地為兩岸農產最近的通路，希望比照廈門以及平潭等地，降低關稅並開放蔬果品項（如鳳梨、柳丁、火龍果、香蕉以及茶業等農特產品），及設置單一窗口，減少檢疫及審查作業時間。

劉結一表示將協同相關單位了解協助，並期望兩岸經貿交流，能朝向「走穩、走實、走近、走好」的方向及目標努力。

代表團隨後繼續前往山東以及浙江等地，針對貿易入口、商港條件情況現地勘察，以落實未來農產品赴中國管道。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/