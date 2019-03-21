歐陽娜娜表態支持一中 老爸歐陽龍：民進黨政府應該負責

2019-03-21 20:28

〔記者施曉光／台北報導〕針對女兒歐陽娜娜在微博發文「以身為中國人驕傲」，撇清台獨並支持一個中國，國民黨發言人歐陽龍今晚回應時除了心疼女兒是兩岸關係緊張下的犧牲者，強調民進黨政府應該負責，並認為女兒「以身為中國人驕傲」並沒有甚麼錯。

歐陽龍指出，女兒參加對岸媒體公布「95後新四小花旦」的新聞活動後，北京電視台播出時切掉女兒的畫面，網路上就開始揣測是因為爸爸有台獨立場，他想問全台灣的人，有誰會認為他是台獨？「網路上網友稱我台獨根本就是見鬼」，他說，自己始終就以「以九二共識、一中各表」為政治立場，「這種帽子我們承擔不起！」

歐陽龍表示，為何最近會有那麼多的台灣藝人受害，一有風吹草動就動輒得咎？以前為什麼都不會？就是因為兩岸關係緊張，民進黨政府應該負起最大責任。

他說，為什麼一個18歲的孩子，要在這樣的政治氛圍下成為犧牲者？歐陽娜娜的聲明也許是經紀公司發的，但他看過聲明，內容其實沒有「走鐘」（台語），只是敘述詳細的狀況，況且「以身為中國人驕傲」並沒有甚麼錯，這也與國民黨的「一個中國各自表述」立場一致。

他重申，孩子不應該成為犧牲者，一切原因就是兩岸關係不好，過去兩岸有共識，相互理解包容，現在的蔡政府讓兩岸關係緊張，「我們為何要成為兩岸關係結凍下的犧牲者？」女兒為人生而努力，為何要被戴上政治的帽子？

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