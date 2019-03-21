公務員先發財？高市清潔隊員傳浮報加班費

2019-03-21 10:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局本月中旬才被踢爆楠梓區清潔隊楊姓隊員涉嫌竊占民眾資源回收物被移送法辦，不料今又被踢爆旗津區女清潔隊員疑浮報加班費，挨轟是高市府螺絲鬆了，讓高雄還沒發大財，公務人員先發財。

不過市府環保局今表示，經查該員被爆料2月14日當天的出車、打卡紀錄、加班申請書面資料，強調一切符合規定，沒有浮報加班費問題。

旗津區清潔隊長蘇天得表示，該員當天屬於機動班，負責廚餘堆肥，原本上班時間是上午7時至下午3時30分，依勞安規定4小時必須休息半小時，即上午11時及下午3時30分必須休息半小時。

蘇天得指出，但因該員忙於收集廚餘，且在車上根本無法休息，經調閱出車紀錄顯示，該員當天下午4時返回隊上，加班清洗廚餘桶，當天處理112個桶子，相當於1噸的廚餘量。

蘇天得說，當天因基於勤務需要清洗桶子，加上為了符合勞安規定，該員依規定加班1小時，當天上班8小時、休息1小時、加班1小時，總計是10小時。

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