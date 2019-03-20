屏東又有驕傲的事了！ 網友：原來這麼會還錢

2019-03-20 20:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕回應網友「做事應該發佈」的要求，屏東縣長潘孟安今晚（20日）在臉書寫下另一件「值得驕傲的事」，那就是屏東4年來減債達106.93億元，「全台唯一」連續4年歲入大於歲出且年年正成長縣市。

潘孟安在臉書表示，不舉新債還舊債，建設更不能等待，屏東4年來減債達106.93億元；他還幫大家整理出5個重點，「1.屏東4年來減債達106.93億元、2.短債88.61億「全數歸零」、長債償還18.32億元、4.「全台唯一」連續4年歲入大於歲出且年年正成長縣市、5.總預算仍年年遞增全力建設。

潘孟安還說，曾經，屏東縣財政被評為葉克膜等級，上任後和團隊訂下目標，「不舉新債還舊債，建設更不能等待」，堅守財政紀律，用拚搏精神，全力減債拚建設。

他在臉書還指出「我常說：走進廚房才知冷熱，縣政就像持家，必須精打細算，屏東財政拮据，先天的統籌分配不均，加上後天的城鄉發展差距，債務確實是嚴峻考驗，我們選擇直接面對。」。

他更表示「出身偏鄉，深知資源不足不是理由，愈是艱難愈要克服，團隊開源節流突破困境， 4年來長短債已減106.93億元，短債更從88.61億歸零，長債從190.22億元降為171.9億元，大幅節省債務利息。

其實，屏東還是「全台唯一連續4年」歲入大於歲出且年年正成長的縣市，簡單來說每年還能存錢下來，財政調度有更多彈性。

雖然勒緊褲帶，但年度預算沒有因此減少，而是逐年增加，從2014年的304.95億，到2019年達399.71億元，和時間賽跑，推動更多建設。」

文章一出，網友一片驚呼，有人說「最棒的縣長就是安安，不像隔壁的市長」、也有人表示「屏東變那麼漂亮，那麼多的活動，還能還那麼多債，縣長太棒了」、「避免債留子孫，縣長這樣子值得鼓勵」

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