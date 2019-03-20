導遊拿這事教中客「另類台灣民主」 網友反應兩極

2019-03-20 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友在臉書社團發文，表示在台北聽到一名導遊向中國遊客介紹台灣時，竟然表示「台北的市議會常常有打架、潑水」，讓她傻眼表示「這是什麼介紹詞啊」！而此事也引起網友兩極反應。

一名女網友昨（19日）天在臉書「爆怨公社」PO文，表示在國父紀念館經過一團中國遊客時，聽到說著台灣國語的導遊表示，「台北的議會，常常有打架、潑水」，讓她不禁表示「這是什麼介紹詞啊這位導遊先生！」認為「家醜不可外揚」！

對此，網友評價兩極。有網友認為這是台灣民主的特色，留言表示「民主的可貴，在中國打架可能被抄家」、「這是在炫耀台灣的民主」、「不會家醜喔 他們很羨慕」、「這就是426沒有的民主阿」、「其實這確實是介紹，只有在民主自由的國家才可以表達自己的意見」。

不過也有網友感嘆「這好像已經不是秘密了」、「就是有這種在台灣賺錢又捧中貶台的人」、「這是臺灣人遲遲不肯接受的問題」、「這樣講不太妥，畢竟打架有點野蠻」、「雖然是事實，但是這樣講出來好像也怪怪的」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/