小英、賴神你挺誰？ 立場偏綠臉書粉專紛紛表態

2019-03-20 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德於18日領表登記，競逐民進黨總統初選；總統蔡英文也表態將競選連任，預計明天（21日）下午1點10分登記。對此，臉書上各立場較偏綠的社團也開始表態，目前蔡英文稍占上風。

粉絲人數3.7萬的粉專「只是堵藍」說，粉專立場就是支持蔡英文，原因很簡單，因為這種網路民調最好笑的地方，就是一種反指標，就像堵藍編常常叫大家「唯一支持白賊義一樣」，看到藍軍都那麼挺賴清德，「我當然堵藍」。

粉絲人數10萬的粉專「小聖蚊的治國日記」也說「支持蔡英文競選連任」，粉專認為，蔡英文跟賴清德分別代表的是民進黨的「改革勢力」與「保守勢力」。從2016以來，民進黨的施政困境除了國民黨和統媒以外，更多的原因就是來自於黨內的保守勢力不挺小英的改革，所以小英困難重重，也是因為這些人扯的後腿讓小英背鍋。粉專也說，「2020唯一支持小英，就算有柯文哲我也照樣支持小英」。

粉絲人數近20萬的「不禮貌鄉民團」則說，「我只告訴大家一件事，中國共產黨和中國國民黨，他們最怕的，就是蔡英文」，並附上台北市議員羅智與中國時報的民調，「如果有點腦袋就該看得出來，中國勢力有多期待蔡英文落選」，甚以至Hashtage表示「連中國媒體都在吹捧賴清德了，怎麼還會有人以為讓他出場勝算會最大？」

「不禮貌鄉民團」也做出了網友票選活動，一共有3.8萬名網友參與投票，其中有85％（約3萬2300人）的網友支持蔡英文，15％（約5700人）網友支持賴清德。

此外，不少網友也說，尊重民主機制，無論結果是誰出來選，大家都共同承擔與支持，唯有團結才能抵擋外侮，也希望這是一場君子之爭。

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