國旗自助餐？網友：消費國旗第一名就是KMT

2019-03-20 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉絲專頁《我是台灣人》今天就「國旗」爭議分享評論，其製作的哏圖暗酸國民黨在面對近年來4起國旗爭議的態度，引來網友直呼，「消費國旗第一名就是KMT」。

《我是台灣人》製作的哏圖中包含了4起國旗爭議事件，2008年國民黨執政時，中國官員陳雲林來台，當時有群眾不滿表達抗議，而抗議時揮舞的國旗，卻遭警方扯斷；2015年底國民黨執政時，台灣旅韓藝人周子瑜在綜藝節目中拿國旗揮舞，遭到中國當局打壓；今年3月初，國民黨立委謝龍介在選舉造勢活動中，自己默默沒收國旗等。3次事件中都未見國民黨大動作抗議，但近日內政部預計換發新版數位身分證，考量將不放上國旗，立法院國民黨團卻召開記者會，強烈表達不滿，批評政府去中華民國化，國民黨團副書記長童惠珍，甚至淚灑記者會，痛批政府「深深傷害海外僑胞的心」。

對此，許多網友在粉絲專頁上熱烈討論，大酸「國旗就像她們的玩具一樣，不要玩的時候收起來；要玩的時候一直吵著要，不給她就哭鬧了！」、「人家就是操作國旗自助餐，還很有用」、「消費國旗第一名就是KMT」

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