周錫瑋喊關阿扁 洪秀柱補刀：特赦違法

2019-03-20 16:32

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨前主席洪秀柱今天（20日）陪同她擔任立法院副院長期間的辦公室副主任李旨揚，完成國民黨在新北市第9選區立委初選的登記作業，洪秀柱受訪時被問到特赦阿扁的問題時強調，特赦阿扁是違法的說法，怎麼有特赦的機會跟可能？

周錫瑋表態參選國民黨內總統提名初選，還說如果他當選總統「馬上關扁」，洪秀柱對此表示，特赦阿扁是違法的，蔡英文本身學法律，在這麼大的壓力下，「很想做但為什麼不做？」因為她了解這是違法的；陳水扁到現在還有案子再審理、未結清，「怎麼會有特赦的機會跟可能？」她強調，這不是什麼政治問題政治解決，政治問題也不能違法。

洪秀柱說特赦阿扁違法，但周錫瑋說上任就要關阿扁是不是也違法？洪秀柱則說，這是指當初陳水扁是因病保外就醫，一旦發現這理由不存在了，還有許多違法取巧的地方，例如說不上台，卻上個台階；說不發表演說卻致詞，遊走在邊緣就是違反規定，做為一個總統，若認為這是違反規定，當然可以請他回籠。

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