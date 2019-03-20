賴清德拋特赦陳水扁 周錫瑋批：將建立「台獨貪污國」

2019-03-20 12:11

〔記者賴筱桐／新北報導〕前行政院長賴清德登記參加民進黨總統初選，並主張特赦前總統陳水扁。投入國民黨總統初選的前台北縣長周錫瑋今天表示，民進黨正在演一齣大戲，為的是博取新聞版面，現在「總統級」的同流合污集團已正式成立，未來民進黨將建立「台獨貪污國」，他更預告，「好戲還在後頭」。

周錫瑋今天上午受訪指出，賴清德宣稱一貫支持特赦陳水扁，但查詢過去賴在公開場合的發言，從未提及特赦陳水扁，此時拋出議題，目的是告訴蔡英文總統， 如果可以特赦貪污的總統，以後當貪污的總統也不會被關，官員貪污也不會被關。

周錫瑋諷刺說，現在陳水扁變成「kingmaker」（擁立國王者），賴清德、柯文哲都要去看他，只要被陳水扁「點燈籠臨幸」的，選舉就會成功。一個貪污的總統可以變成民進黨跟柯文哲爭寵的「kingmaker」，這也是政治上的大笑話，「總統級的同流合污集團與運動正式宣告成立」。

周錫瑋指出，陳水扁「趴趴走」，可以唱歌助選、發表言論，身體健康好得很，早就違背保外就醫規定，蔡英文不把陳水扁關回去，以後所有受刑人只要符合陳水扁的身體狀況，就可以保外就醫，「這是什麼時代？」

周錫瑋表示，民進黨創造兩個奇蹟，第一，總統可以貪污特赦，第二，司法蕩然無存，貪污的總統違反保外就醫規定，還不會被關回去，他正在籌組把陳水扁「關回去」的連署活動。

媒體詢問，賴清德參選總統是否代表民進黨內鬨？周錫瑋認為，民進黨在演一齣大戲，最後蔡英文與賴清德會結合在一起，現在一切作為只是為了博取新聞版面，以後將建立「台獨貪污國」。

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