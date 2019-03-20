賴清德打出「陳定南牌」 盼傳承清廉政治的典範

2019-03-20 12:00

［記者江志雄／宜蘭報導］爭取民進黨總統提名的前行政院長賴清德，打出「陳定南牌」，今天參訪宜蘭縣陳定南紀念園區，稱讚陳是台灣清廉政治的典範，他若能當選總統，會延續清廉、勤政、愛鄉土理念治理國家，讓台灣更進步。

1994年陳定南獲民進黨提名參選台灣省長，原本擔任成大醫師的賴清德，接下陳定南競選總部全國醫師後援會會長，開啟日後的從政生涯，賴尊稱陳是政治上的「啟蒙老師」。

陳定南遺孀張昭義說，賴清德出生礦工家庭，經過奮鬥歷程成為醫生，因來自社會底層，更能苦民所苦，對賴角逐總統大位，表達祝福之意，並全力支持。

賴清德說，他有很多地方必須向陳定南學習，已到民進黨中央黨部登記參加黨內總統初選，要承擔責任必須有各界力挺，他再次強調，這總統黨內初選，民進黨黨公職不必選邊站，不用為難，也請派系休兵，透過初選平台，凸顯民進黨的民主價值，爭取國人支持。

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