數位身分證考量不放國旗 藍委哽咽：傷害僑胞的心

2019-03-20 11:50

〔記者林良昇／台北報導〕內政部預計明年換發新版數位身分證，考量不放上中華民國國旗，引起國民黨質疑，立法院國民黨團今召開記者會，批政府是為了去中華民國化，消滅中華民國搞台獨，國民黨團副書記長童惠珍甚至一度哽咽說海外僑胞熱愛中華民國、熱愛國旗，卻被政府操作對立造成認同上的混淆，傷害僑胞的心。

內政部預計明年換發新版數位身分證，考量不放上中華民國國旗，內政部長徐國勇昨強調尚未定案，並表示兩蔣時代的身分證也沒有國旗，我國歷來6個身分證版本僅2個有國旗，證件實際上好不好用比較重要，不希望身分證有無國旗變成政治議題。

國民黨質疑此舉是搞台獨、消滅中華民國，今召開記者會，國民黨團書記長吳志揚表示，換發數位身分證大約需要花費40億元，民進黨政府卻利用這個機會彰顯意識形態治國，乘機消滅中華民國國旗、圖像和意象，一步一步消滅中華民國於無形，弱化國民對國家的認同。

吳志揚質疑，蔡總統自上任以來，想盡辦法在任何對外公開場合，消除跟中華民國有關的視覺和辨識圖像，甚至對外文件上完全不使用中華民國，是不是接下來要利用法律和公投手段，完全去除中華民國呢？蔡英文到底要捍衛什麼主權？

童惠珍則哽咽地說，許多海外僑胞熱愛中華民國、熱愛國旗，如今民進黨政府卻急於消滅國旗與國號，從身分證上意圖造成認同上的混淆和疑惑，不去拚經濟、拚民生，刻意操縱對立與矛盾，深深傷害海外僑胞的心。

國民黨立委陳學聖表示，世界各國在身分證上有標示國旗的國家，包括瑞士、阿拉伯聯合大公國、泰國、馬來西亞等，從先進的民主國家到較落後國家都有，目的在於凝聚國家認同與共識。他已臨時提案強烈反對身分證上沒有國旗，也不排除在明年大選提出「身分證上有國旗」公投。

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