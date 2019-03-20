酸鄭文燦白宮打卡是「表面風光」 柯P跟打

2019-03-20 10:04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲訪美之旅來到重頭戲華府，他在美東時間19日上午赴布魯金斯研究院進行閉門會議，隨後前往白宮國安會拜會國安會、國防部官員，下午則是前往國務院拜會。不過柯文哲之前才酸桃園市長鄭文燦到白宮打卡是「表面風光」，如今他也跟打，遭外界質疑「酸別人也酸到自己」。

柯文哲臉書「打卡」文中提到訪美之旅第三天，行程來到白宮，與國防部與國安會官員會晤。不過對於會談內容，柯文哲不願多說。

外界視柯的打卡文，是要跟日前同樣在白宮國安會打卡的鄭文燦互別苗頭，但當時鄭文燦在臉書打卡搶聲量時，卻遭柯文哲酸「表面風光」，如今自己訪華府卻做同樣的事情，外界也質疑是不是「酸人卻酸到自己」。

對此，柯文哲僅說，自己在艾森豪大樓裡面也有拍照，其實他們裡面有很多照片，「不過照片不重要啦」。聽到有眼尖網友發現，柯文哲臉書文的照片「角度」和日前同樣訪美的基隆市長林右昌差不多，柯文哲顯得有點詫異，直言他不曉得，最後還說「那就沒有意義」。

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