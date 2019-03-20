蔡英文與網紅合作被推爆 網友：中國拍不出這種影片！

2019-03-20 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文與網紅蔡阿嘎昨（19日）晚推出新影片「嘎名人尬台語」與「總統做什麼」，至今不到24小時，瀏覽人次就已分別超過67萬與22萬，引起廣大網友迴響。許多人表示總算見到平時拘謹的蔡英文玩開的那一面，也感慨：「覺得有言論自由真好」、「中國拍不出這種影片」。

在影片當中，蔡阿嘎直接拿蔡英文的髮型與名字開玩笑，稱她是「女版瑪莎」，還問是不是「英文不好」，自稱是「全世界第一個當面嗆總統的YouTuber」。但對比於「YouTuber界的長青樹」蔡阿嘎神色自若，蔡英文承認這是她第一次參加這種類型的節目，剛進場時甚至雙手握拳，神色有些緊張。

但在開始進行台語猜題時，蔡英文越玩越開，還因為不小心說出答案而拍桌，由於遊戲規則是答對的題數等於一秒宣傳時間，蔡英文最後只有16秒時間能推廣外交行程「海洋民主之旅」，才講了3分之1就被蔡阿嘎打斷，讓蔡英文再度氣到拍桌，蔡阿嘎更說他是「中華民國史上第一個打斷總統演說的人」。

對於蔡英文第一次與網紅合作，許多網友大讚第一次看到蔡英文輕鬆幽默的一面：「看得很high，看小英這麽多年，第一次看到她拍桌，有夠可愛，2020繼續挺妳」、「我想只有這種頻道才能看到總統可愛的一面，新聞會把人黑化﻿」、「有這樣的總統其實有點小驕傲﻿」。

也有不少網友也認為，一國元首與網紅合作，正是台灣民主自由的象徵：「不管是喜歡還是討厭小英，身在台灣這樣民主自由的國家是很自豪跟值得珍惜的事」、「看著這集，覺得台灣是民主國有言論自由真好﻿」、「身為台灣人要珍惜現在自由，不要失去自由才在後悔﻿」、「中國做不出這種影片」。

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