韓國瑜稱可到澳門選特首 網調侃：快點去順便替換掉維尼！

2019-03-20 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（19日）接見澳門供應商聯合會一行人，過程中韓笑問自己在澳門的知名度，還打趣地說，「看來我可以到澳門選特首了」。相關新聞轉載至批踢踢後，鄉民也在下方留言調侃，「你還可以當中國國家主席」、「快點去，順便替換掉維尼」。

綜合媒體報導，韓國瑜後天（22日）將訪問香港、澳門、深圳及廈門，其中澳門供應商聯合會51人日前抵達高雄，隔一天在漢王飯店舉辦商業配對，成交了價值約310萬港幣（約新台幣1200萬元）的訂單，未來也將陸續採購更多民生用品。

報導指出，韓國瑜昨也應採購團要求，和排隊的對方人馬一一合照；期間韓還詢問會長葉紹文「我在澳門知名度怎麼樣」；甚至開玩笑地稱「看來我可以到澳門選特首了」。韓也說，每照一張相他就在想，這隻手握下去，可能會多買100萬港幣吧；高雄還有很多好東西，期盼採購團能多看、買。

批踢踢鄉民回應，「到底心態怎樣的人才會說這種話」、「不到半年已經在肖想當澳門特首了」、「現在就可以去了」、「選特首太委屈啦」、「韓總是取代習近平的大人物」、「韓上習下」、「發大財」。

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