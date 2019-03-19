假帳號冒名「賴清德」貼文辱罵 網友秒識破怒嗆「想被告？」

2019-03-19 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕隨著前行政院長賴清德昨天（3月19日）登記參加民進黨2020年總統大選初選後，他與蔡英文的競合關係也受到關注；不過日前竟有網友惡意仿冒「賴清德」的假帳號，以賴清德照片為大頭貼，在各大政治類網路社團冒名發文，甚至還以穢言攻擊蔡英文，不過由於賴清德的官方臉書廣為人知，不少網友一眼就識破，紛紛向臉書提出檢舉。

這位網友在臉書開設一個冒名「賴清德」的假帳號，大頭照也冒用賴清德的照片；他在臉書社團爆政公社發文稱「正式向蔡英文宣戰，限蔡英文48小時內宣佈退選，不然後果自負。」，甚至還發文以穢言怒罵蔡總統。

雖然假帳號以假亂真，但由於賴清德的真正粉專有將近70萬人追蹤，而且也有認證藍勾勾，所以網友幾乎沒有上當，並怒嗆檢舉，並表示「這算散播假消息吧⋯中國的水軍嗎？」、「這個有點超過了喔！」、「管理員不處理是為何呢？」、「已截圖，準備被吉吧」

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