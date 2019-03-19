民進黨總統初選協調小組 陳菊、鄭文燦、柯建銘入列

2019-03-19 20:39

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選登記3月22日截止。民進黨主席卓榮泰今接受廣播訪問表示，3月23日至4月2日將進行協調，民進黨中常會明（20日）將成立協調小組，成員由府院黨及縣市長代表5人組成。人選名單包括他自己、民進黨立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、總統府秘書長陳菊，以及行政院自己推派的人選，但要明天常會通過才能確定。

卓榮泰表示，總統協調是高難度工作，「大師兄沒辦法，要找很多老師父才有辦法協調」，主要協調內容當然要看參選的動機、未來治國的藍圖、雙方合作的可能，和對台灣各行事情的看法。被問到協調內容可否提「蔡賴配」？卓榮泰則說，協調過程無所不能談，沒有辦法界定協調的內容要有幾項。

被問到個人希望初選還是協調成功？卓榮泰表示，協調就是整個初選的一部分，也是法定機制，當然希望協調就可以產生結果。但協調不是壓迫式的，真的不行，就進入後續的民調。他並說明，若進入民調，民進黨的民調中心、以及委託單位做出來的民調不容懷疑，他已經用補選機制測試過一次，他有信心。

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