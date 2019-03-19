民進黨總統初選登記進行中 卓榮泰：黨公職不宜過度表態

2019-03-19 20:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長賴清德登記民進黨總統初選，對決競選連任的總統蔡英文。黨內已出現黨公職各自表態支持人選的狀況，民進黨主席卓榮泰今接受廣播訪問，他會要求黨公職在登記還沒完成、結果出爐前，不宜過度表態，否則會將其解讀為個人喜好或派系運作。

對於民進黨總統初選程序，卓榮泰表示會有四項要求：第一，黨負責人一定中立、公正；第二，要求黨務主管絕對中立，選務絕對公平；第三，要求黨公職在登記還沒完成、結果出爐前，不宜過度表態，否則會將其解讀為個人喜好或派系運作；第四，請求所有支持者在結果出爐前，不要對另外一方太情緒化。

因賴清德投入初選，黨內也出現黨公職各自表態支持人選的狀況。卓榮泰表示，這場初選是考驗民主成熟度，現在任何言論、文字、動作，都可能被解讀是有意的運作。

卓榮泰強調，民進黨本來就有初選機制，賴清德登記不會讓黨內分裂，也不能分裂，其他競爭政黨都在看，民進黨是否可以度過這關，而度過這關頭後，把最好的人推出去守護台灣，還要度過跟中國的那關，因此初選民調這關一定要非常嚴謹、謹守分際。

至於陳菊、鄭文燦對賴清德參選表達憂心，卓榮泰表示，他可以理解，但自己不能表達憂心，否則就是對黨的制度沒信心，自己唯一的責任就是如何讓初選沒有失誤、公平公正。他認為，賴清德和蔡英文的高度、能力、脾氣、過去合作關係，都不會廝殺到血流成河，自己也絕對有義務防止這件事情發生，初選就是民主出發，最後要達到團結。

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