台灣過去3年沒改變？ 17項小英政績曝光 網讚：選對人了

2019-03-19 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕藍綠布局2020年總統大選皆已提前起跑，國民黨已有前新北市長朱立倫、前立法院長王金平等人表態參選，民進黨則有前行政院院長賴清德投入黨內初選，挑戰競選連任的總統蔡英文。而有網友發文詢問「三年過去了，台灣現在有什麼改變嗎？」有人則羅列蔡總統17項政績，讓網友大讚「選對人了」。

近日有網友在PTT發文表示，「三年過去了，台灣現在對比三年前，有什麼改變嗎？一樣一堆人在抱怨，似乎沒比較好」。對此，有網友回文並列出17項蔡總統在任內做出的政績，並大讚「第一次看到實現這麼多政見的總統，不挺嗎？」：

1.與川普通話

2.年金改革

3.轉型正義

4.黨產歸零

5.潛艦國造（美國通過輸出許可）

6.工資調漲120-150

7.擺脫22k

8.全民減稅

9.健保欠費不鎖卡

10.股市最長萬點行情

11.婚姻平權

12.解決國道收費員問題

13.長照2.0的普及（真的差滿多的我阿嬤都去跳舞了）

14.美通過台灣旅行法（允許高層互訪）

15.五大創新產業持續實踐中

16.美國正式將台灣納入印太戰略

17.政府債務占GDP比率減少3%

文章曝光後引起網友熱議，紛紛留言「光是她敢站出來說我們是一個國家，她是一個國家的總統，這樣就贏國民黨了」、「她3年做這麼多，國民黨什麼都沒做還爛8年，你說呢」、「真的選對人了 目前看來是值得我的票」、「敢跟支那對嗆就值得支持」、「我最有感的是減稅啦 一堆白癡沒感喔 是沒在繳稅吧」、「從長遠來看...小英哪件事做錯了？」。

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