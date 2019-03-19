批朱立倫面對核電「轉轉轉」 民進黨：堪稱政壇七彩霓虹燈

2019-03-19 17:46

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對新北市前市長朱立倫的「騙騙騙」之說，民進黨發言人周江杰今天（19日）說，請朱立倫在批評民進黨之前，是不是要先為自己之前反核，現在擁核，立場飄移不定，態度反覆，跟台灣人民講清楚？他也批評，朱立倫面對核電問題「轉轉轉」，面對主權問題「閃閃閃」，堪稱政壇七彩霓虹燈，誰才是典型的騙騙騙？

周江杰說，過去反核的新北市朱立倫市長，現在為爭取國民黨總統提名而擁核的朱立倫前市長，哪一個才是真正的朱立倫？朱前市長自己昨是今非，還想擾亂是非，毫無誠信可言。

周江杰提到，當台灣受到中國武力威脅，用「一個中國原則」打壓國際參與，國民黨的「一中各表」被中國打臉時，我們都未曾看到朱立倫前市長為台灣發過聲，捍衛台灣國家主權，更未見到朱立倫跟台灣人民站在一起，向中國要求放棄武力威脅台灣，要求中國承認台灣是一個主權獨立的國家，與台灣是以對等地位進行交流。另外，東亞各國境內空氣品質，受到中國的空污外移嚴重影響，紛紛向中國提出要求改善其境內空污問題時，朱立倫是不是也該為台灣人民的健康，向中國政府提出抗議，要求中國改善其國內空污問題呢？而不是只會對內嘲諷，抹煞民進黨要用綠能解決空污問題的努力及決心。

周江杰指出，2020年台灣將進行總統及立法委員選舉，台灣人民能夠行使投票權，選出自己國家的總統及國會議員，就是代表一個國家主權獨立的表徵，朱立倫先生，2016年曾代表中國國民黨參選總統，現在又要爭取國民黨總統提名，他不知道選舉是國家憲法賦予人民的權利，而國家憲法所代表的是一個國家主權獨立的事實嗎？當他否定台灣是主權獨立的國家時，那他又何必要爭取國民黨總統提名，又希望台灣人民支持他選總統呢？他的立場跟說法，矛盾到讓人有霧裡看花的感覺。

周江杰強調，不管是國家能源政策，台灣是一個主權獨立的國家，民進黨跟蔡英文總統的立場跟態度從未改變過，非核家園是台灣社會普遍的期望，台灣必須要能源轉型，用綠能取代核電，讓台灣人避免核安的恐懼，也透過綠能發展，才能真正的解決台灣空污問題。而朱立倫這樣，面對核電問題「轉轉轉」，面對主權問題「閃閃閃」，堪稱政壇七彩霓虹燈，誰才是典型的騙騙騙？相信台灣人民都很清楚，請朱立倫先生不要為個人想爭取國民黨提名，卻無的放矢地批評民進黨，朱先生是不是該先跟台灣人民說清楚，面對中國強權的威逼下，他是不是也認同要簽署投降式的和平協議呢？

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