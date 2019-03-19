名嘴稱台灣依賴中國奶水 洪慈庸：有人喝台灣奶卻代言中國奶

2019-03-19 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃智賢今（19）日上午於臉書發文指出，台灣如今的GDP只占中國的4.2%，不要說台灣的前途在中國，台灣此刻根本是靠中國的奶水存活。對此，時代力量立委洪慈庸反酸，很多人喝台灣奶水長大，卻精心為中國奶代言，我們無法阻止任何人繼續為中國代言、唱衰台灣，因此「2020沒有人置身事外」。

洪慈庸先暗酸，稱自己作為新手媽媽，對奶水一事很有感，餵食母奶很辛苦、配方奶相對而言輕鬆很多，但即便辛苦還是要盡量餵母奶，小孩體質才強健。遺憾的是，很多人是喝著台灣的母奶長大，卻為中國精心為台調配的配方奶代言。我們無法期待這些人，只能正視自己身為台灣人的使命。

洪慈庸說，面對中國的併吞野心，今年台灣的挑戰不言而喻，經濟與市場的誘惑、假新聞與統戰文宣的入侵，目的就在裂解台灣社會的團結、崩解台灣人對自己的信心，一次一次的選舉下來，我們確實惶恐，不曉得到底中國的影響這次會到多大。

洪慈庸指出，沒有人希望台灣最後輸給一個鴨霸的政權，沒有人希望自己的家園成為一個不再自由的牢籠。設想我們希望下一代在什麼樣的國家社會中成長，我相信，絕不是思想封閉、時時刻刻審查言論、只得讚頌政府的國家。

台灣的團結，單靠任一特定政黨的保護是不夠的，2020沒有人得置身事外。我們無法阻止任何人繼續為中國代言、唱衰台灣，但我們的聲音在自己身上。能以台灣為重，為台灣發聲，台灣才有機會，在我們不幸失去聲音前，台灣才「來得及」。

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