媒體報台郡響應韓流高雄建廠 網友打臉簽約的是他！

2019-03-18 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕全球前10大的軟性電路版製造廠、蘋果供應鏈成員台郡科技，去年9月與高市府簽約，宣布投資105億元進駐高雄和發產業園區，今（18）日舉行動土典禮，卻有網友發現，有媒體報導該公司「響應高雄市長韓國瑜全力拚經濟」才到高雄。

本報報導，台郡科技從2018年9月起籌備半年，在今天舉行動土典禮，邀請市長韓國瑜前來見證，董事長鄭明智表示去年營業額達268億元，每股盈餘（EPS）達8.55元，這次在「和發產業園區」購置6公頃土地擴建新廠，未來5年有望帶來2500個就業機會。

臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」發現，《中時電子報》也有此報導，卻寫成「響應高雄市長韓國瑜全力拼經濟，蘋果供應鏈重要成員的台郡科技，購置和發產業園區6公頃土地」，但該媒體去年9月12日的新聞中，明確提及鄭明智與當時的代理市長許立明簽約購地。

網友們得知後，批評此行為有如「假新聞」，紛紛留言嘲諷「相信我，小港機場跟高雄港也是韓市長爭取的」、「全知全能韓導的影響力是超越時空的，莫說去年九月，連萬里長城都是他授意蓋的」、「讓它們倒閉，台灣才有寧靜的日子」、「如果不是你們一直在幫忙澄清這些假新聞，我想很多人包括我自己都會被統戰媒體欺騙」、「 隔壁母狗懷孕了，可以也算他的政績嗎？」、「輸不起，開始亂報了」、「可以不要再收割別人的努力嗎？」。

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