NCC開罰假新聞屈指可數 管碧玲痛批：愧對民主！

2019-03-18 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕上週立委4席補選，民進黨保住台南和新北2席，但選舉期間許多假消息流竄，更有新聞台以假新聞來混淆民眾視聽，讓行政院長蘇貞昌怒批國家通訊傳播委員會（NCC）「誰都管不到它、它也是什麼都不管」。綠委管碧玲也指出，NCC 「這樣的機關，愧對民主」！

選舉期間許多假消息流竄，甚至有新聞台出現「200萬斤文旦丟到曾文溪」這種離譜的報導，最終也被證實是假消息。蘇揆也直接點名NCC「誰都管不到它、它也是什麼都不管」，以致讓這些假消息擴散，應該要好好檢討、發揮效率，才能讓社會不困惑、紛擾。

對此，管碧玲17日在臉書發文同意蘇揆的的說法，表示「蘇貞昌院長做了一個非常重要的談話，面對假新聞肆虐，蘇院長說：『NCC是獨立機關，我們管不到它，它就變成什麼都不管！』不錯，這就是我們看到的NCC。」

管碧玲指出，NCC的不作為，讓台灣的媒體可以肆無忌憚的播報假消息。她也提到，她13日就發文揭露，5年來假新聞被NCC裁罰竟然只有一件，直言這樣的機關根本是愧對民主！

交通委員會多名立委今（18日）關注假新聞訊息，NCC表示，已針對中天、東森兩家電視台開罰各20萬，但多名立委仍認為進度太慢，怒批NCC是「殭屍單位」。

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