藍營才過4個月倒輸數千票！1張圖秒懂三重選民版圖變動

2019-03-18 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕2019年立委補選已於16日落幕，當中備受關注的新北三重選戰，國民黨候選人鄭世維以5761票的差距敗給民進黨余天，有網友發現2018年九合一大選才過4個月，國民黨在三重區從原本贏69票，變成輸5761票。

網友將比較圖表張貼至臉書社團「爆政公社」，當中能見藍營人士拿2016年立委選戰來與補選作比較，可見藍營候選人得票比例均有上升，但若是以最近1次的2018年九合一大選相提並論，會發現藍營在新北第三選區票數從原本贏69票，變成輸5761票，且立委補選投票率42.1%，比起去年大選全新北市投票率67.8%還要低。

PO文網友對此指出，國民黨在立委補選戰前揚言「四席全拿」，最後結果揭曉卻出現「一堆出來護航沒輸的，甚至連韓導都出來坦」、「是很怕別人笑你們輸嗎？」，距離九合一大選也才過了4個月，國民黨在三重區大噴票，「還在硬凹說沒輸？」

其他網友們對此均表態贊同，相繼留言指出「是要怎麼四席全拿，靠說謊嗎？」、「矢（失）敗主義者永遠有藉口理由來原諒自己的矢（失）敗」、「他們會說，你們還在崩潰嗎」、「韓粉果然又是自爽了」、「果真是Lkk黨，死要面子，自悲心作祟」、「其實2018是民心被騙，2019補選是不再被騙」。

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