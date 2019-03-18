總統大選民進黨出現分裂？ 陳致中：沒那麼嚴重

2019-03-18 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德今（18日）登記民進黨2020總統初選，挑戰尋求連任的總統蔡英文，讓黨內及支持者擔心會不會出現分裂等情況。對此，前總統陳水扁之子、高雄市議員陳致中表示，民進黨的傳統就是「有初選有競爭」，最後不論誰出線黨內都會全力相挺，「沒那麼嚴重」。

據《三立新聞網》報導，針對賴清德今天北上登記參與民進黨內總統初選，陳致中表示，黨內因此有人擔心這是否會讓民進黨出現分裂等等，他認為其實不用那麼緊張，也不用急，因為民進黨以往的傳統就是「有初選有競爭」，所以不管最後是誰勝出，代表民進黨參選，全黨同志一定都是全力相挺，所以「沒那麼嚴重」。

針對賴清德和父親陳水扁日前輔選郭台南「準」立委郭國文，此舉是否導致基層轉而挺賴清德？陳致中則認為，從2016年民進黨贏得政權到去年九合一敗選，「基層的聲音一直都在」，他也認為，去年民進黨敗選要檢討、反省改進的，其實做的還不夠。

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