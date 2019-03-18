「清邁配」？陳其邁：輔佐蘇揆接地氣 沒有其它想法

2019-03-18 14:29

〔記者洪臣宏／高雄報導〕前行政院長賴清德今天投下政壇震撼彈，媒體詢問行政院副院長陳其邁是否可能「清邁配」，陳其邁表示，他的工作是輔佐蘇貞昌院長能夠接地氣、會做事，這是他唯一想做的，沒有任何其它想法。

陳其邁今天赴海巡署第五海巡隊，慰勞東港籍「穩鵬號」漁船喋血案有功人員時，碰上賴清德參加民進黨2020總統初選訊息，他說，黨內有民主機制及程序，對行政院而言，把政績做好就是最好輔選。

媒體詢問「清邁配」可能性，陳其邁說，他的工作是輔佐蘇貞昌院長能夠接地氣、會做事，這是他唯一想做的，沒有任何其它想法。

台北市長柯文哲在美國提及高雄恐破產議題，陳其邁指出，地方政府的競爭力，要從其資產負債整體狀況評估，過去重北輕南，很多經費、補助款南部比較少，錢用在建設、福國利民，大家都可以接受。

他說，財政改革最重要的是開源節流，假如有更多創新想法能夠讓產業更加活絡，自然而然就會減輕財政負擔，解決財政問題是很多中南部地方政府碰到的最大挑戰，所以發展經濟非常重要。

他表示，高雄和台北狀況不同，台北財政比較好，因此很難想像中南部財政的挑戰。

陳其邁強調，中央會和地方政府站在一起，面對困難和挑戰，不只有庶民經濟，還包括產業轉型，行政院已推出相關政策，會和高市府一起拚經濟。

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