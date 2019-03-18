賴清德登記總統初選 萬里鄉親：萬里終於要出總統

2019-03-18 13:18

〔記者俞肇福／新北報導〕行政院前院長賴清德今天登記參加民進黨黨內總統初選，消息傳回賴清德的新北市萬里老家，當地鄉親十分高興，將會百分之百支持；萬里鄉親說賴清德願意出來承擔責任，是咱台灣人的福氣。賴清德老家隔壁鄰居余姓阿伯也說，「萬里終於要出總統，很好」。

賴清德老家在萬里中幅，目前並無人居住，旁邊有一棵大樹，只有賴清德的親戚會定期來打掃，住在他老家隔壁余姓90歲阿嬤是賴清德的大伯母，她從小看著賴清德長大的，她說「賴清德讀冊很鰲，會出頭天，咱萬里要出總統」。

余姓老阿嬤說，「賴清德還沒4個月大，當礦工的父親就死了，是他媽媽當女工艱苦養大的」，以前賴清德的媽媽和賴清德都住隔壁，後來他媽媽也過世了，記得賴清德小時候很會讀書，很上進，但最苦的就是他媽媽，當女工養大他，當時真的很辛苦，但他認真讀書，終於要出頭天了。

賴清德每年大年初一都會回老家到萬里昭靈宮參拜、發紅包，昭靈宮主委蕭慶堂說，賴清德要出來選總統，地方人士都非常興喜與歡迎，這是萬里鄉親的期待；以前賴清德當國大代表、立委、台南市長到行政院長，每年過年都會來參拜、發紅包，就是因為他重情重義，人雖在台南，但是很照顧地方，心仍在萬里。

蕭慶堂表示，很高興頼清德決定要出來選總統，這是台灣人民的福氣，因為如果他選上總總，一樣會重情重義為台灣人民打拚，他願意出來承擔責任，相信萬里鄉親都會支持他，他也會動員所有力量支持賴清德選總統。

當地的台灣全國觀光商圈聯盟總會總會長蔡濬宇說，賴清德當上行政院長後是萬里地方的榮耀，不管他當總統或是副總統，也是萬里地方的光榮，萬里如果出總統，站在地方立場是很好。

蔡濬宇表示，站在女性的立場，蔡英文總統是第一個台灣的女總統，她並沒有做錯事，也做了很多男性總統不敢做的事，如年金改革等，有很多政績。

蔡濬宇說，蔡英文和賴清德都是民進黨最優秀的人，她認為，賴清德雖然是萬里人的光榮，但應該先由蔡總統可以連任，這樣才能兩全其美，相信黨中央最後會協調出一人出來選，團結才能打贏選戰。

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