三重立委補選鄭世維落敗 侯友宜：雖敗猶榮

2019-03-18 12:37

〔記者賴筱桐／新北報導〕立委補選結果出爐，向來被認為是「深綠」的新北市三重區，由民進黨余天當選。新北市長侯友宜今天接受廣播專訪，主持人詢問如何看待國民黨鄭世維落敗？侯友宜表示，鄭世維認真、努力勤跑基層，雖敗猶榮，並強調只要在地深耕、好好做事，就會博得民眾認同。

談到三重區的立委補選結果，侯友宜說，鄭世維很認真、努力跑基層，也盡力了，雖敗猶榮，凡事認真跑就好了，過去雖然大家認為新北市三重地區是綠的，但他不這麼認為，他把每個人都當成好朋友，有同樣的「鄉親情」，也有同樣從南部北漂、努力奮鬥的過程，感情的黏著度才是最重要的。

侯友宜強調，做民眾有感的事情，替他們解決問題，即便是小事，市民也會感受得到，他只希望把新北市長做好，每個人把自己的角色扮演好，為市民做事，不要分黨派、不要分你我、不要分縣市。

侯友宜表示，一個立委補選，有需要媒體天天登這麼大的版面嗎？只要在地深耕、好好做事，民眾就會認同你，每當別人問他要支持誰？他說，「我支持『市政做得通』的人。」

侯友宜說，他每天忙於市政建設，很少談政治，「台灣選舉會不會太多、太頻繁？」我們好好靜下心做事比較重要。

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