英國駐台代表：死刑不應該存在台灣社會

2019-03-18 12:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕廢除死刑推動聯盟今日召開「鐵證並不如山」兩份台灣本土死刑報告發表會，研究發現台灣過去十年62件死刑判決，10件有重大瑕疵、32件未能證明屬於預謀犯罪、28件缺乏實證，且民調顯示強烈反對廢死的民眾，並不如政府想像中多數；英國駐台代表唐凱琳也強調，死刑不該存在像台灣這樣一個民主又尊重人權的社會。

廢死聯盟執行長林欣怡表示，廢死聯盟成立以來關心國際趨勢和本土研究，在經費支持下由中研院進行民眾對死刑的態度研究，今日最新發表「廢除死刑正反意見：台灣實證」、「鐵證並不如山：台灣死刑案件判決報告」兩份報告。

中研院社會研究所名譽教授瞿海源表示，推動廢死最大困難是反對廢死，以前去拜訪前總統陳水扁，扁認同廢死，但又說民意反對廢死，所以你們要「扭轉民意」，之後去拜訪總統馬英九時，馬也說長期朝向廢死，短期來說不能不執行死刑。

瞿海源舉例，死刑是與很多案件相關，研究發現某男與某女交往很久，分手時談判男方將女方殺害，這時調查男子是否應判死刑、無期徒刑或長期徒刑，結果只有42%贊成死刑、34%無期徒刑。

他提及，另一案件是男子隨機殺害一個落單的10歲小女孩，有83%民眾支持死刑。若接續問，法院調查發現該男患有精神疾病，長期進出醫院，這時認為應該判死刑的支持降至34%，顯示不同案件的情況，民眾支持死刑態度就不同。

英國在台辦事處代表唐凱琳（Catherine Nettleton）表示，她2年前上任以來，有人說台灣民意強烈反對廢除死刑，反對廢死的民意被拿來反對廢死，其實半世紀前英國廢除死刑時，反對者也把民意當作反對廢死理由，今日「死刑」在英國人腦中早已不是選項。

唐凱琳指出，廢死議題從來就不是黑白分明，在不同問題下，民意對廢死態度是浮動的，在簡單的支持與否問題上，有高達8成民眾認為反對廢死，可是在綁架未撕票案中，只有4%的人應該要判死刑，顯示每個案件不同時，就會有不同想法。

唐凱琳強調，死刑不該存在像台灣這樣一個民主又尊重人權的社會，目前社會討論廢死，都流於過於簡化。

「死刑專案」共同執行長雷紹爾（Saul Lehrfreund）律師指出，從全球各地證據可以看出，無論司法及刑事系統如何精確，也不能免除有人為出錯可能，各地出現非常多冤案，全球有非常多國家已決定廢除死刑。

雷紹爾指出，大家若能接受司法系統也會犯錯，可思考國家是否擁有剝奪人民生命的權力，研究報告發現，台灣刑事司法體系有諸多瑕疵，10多年來共有62件判決出現瑕疵，有10件有重大瑕疵，還發現被告當事人在警方羈押過程中受到刑求。

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