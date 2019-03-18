清流對韓流？賴清德投入總統初選後首行程是這裡…

2019-03-18 11:47

〔記者蔡文居／台南報導〕前行政院長賴清德在基層的勸進下，決定承擔起責任，投入民進黨總統大選黨內初選，今天辦理登記後，明天第一個公開行程，計畫於上午前往府城「台灣首廟天壇」參拜，向上蒼說明他將勇於承擔，帶領台灣繼續向前行。

據了解，賴清德明天第一個行程，就是要稟報上蒼玉皇大帝，他決定承擔出征。黨內人士透露，在韓流「肆虐」下，民進黨必須派出強棒才能力克「寒流」，賴如果順利贏得初選，屆明時年總統大選，可能上演一場清流對韓流的大戰。

首廟天壇，台南人俗稱天公廟，主奉玉皇大帝，也就是天公、老天爺。該廟原址原本是明鄭時期祭天的地點，習稱此地為「天公埕」，為鄭氏王朝政府官員奉明正朔、祭告上天之地。一直到1854年（清咸豐四年）府城官民創建天壇，並於翌年竣工，定名為「天公壇」。該廟香火鼎盛，也是台南的古蹟。

天壇廟中最有名的是「一」字匾，為府城三大名匾之一。該匾言簡意賅，警醒世人，一切行為，老天在看，該賞該罰，天理昭彰。

因此，每次重大選舉，幾乎所有參選的政治人物都會前往天壇祭拜，祭告上天，頗有代表「正義之師」出征之意。

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