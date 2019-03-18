嘆柯P選後言行落差太大 女柯粉持標語抗議兩岸一家親

2019-03-18 07:12

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲訪美，當地時間17日在紐約大學與學生座談，除有中生提問遭柯霸氣回擊，也有台灣學生手持「我是台灣人我不支持兩岸一家親」標語，與柯文哲合照，讓現場氣氛一度尷尬。

綜合媒體報導，柯文哲在紐約大學演講，會中有350名台港澳中學生參加，會後一名張姓女學生與柯合照時，突然拿出「我是台灣人我不支持兩岸一家親」的標語，站在柯旁表達訴求，引起柯幕僚一陣緊張，柯則不以為然。

女學生受訪表示，她過去支持柯文哲，但遺憾柯選後言形落差太大，對柯這幾年來的做為有疑慮，從2014到2018年之間的言行為，都跟他以前的有很大的差別。她認為兩岸一家親是她最不滿的地方，另外關於女權的發也是如此，希望柯文哲可以檢討，而不要用失言來包裝。

女學生也提到，柯過去說自己是228受難家屬，之後卻表達轉型正義是沒必要、應忘記過去歷史，她認為這非常不妥，因為歷史傷痕會一直在，若不正視，傷痛沒辦法被弭平、台灣無法走向未來。

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