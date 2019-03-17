台南立委補選獲勝關鍵是阿扁？ 林濁水超擔心...

2019-03-17 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨昨（16）日立委補選作業中，順利拿下台南市、新北市共2席次，前總統陳水扁選前錄製影片公開力挺郭國文，被視為鞏固阿扁故鄉選票，甚至是勝選關鍵；民進黨新潮流系大老林濁水為此憂心忡忡，在選後表示：「狀況不斷，真是令人擔心不已的民進黨。」

民進黨立委候選人郭國文勝選，其中，在麻豆區拿下8920票，大贏國民黨謝龍介的5565票，以及無黨籍陳筱諭（父親為前麻豆鎮長）的3527票，成為幫助郭國文進入國會的臨門一腳，主因應可歸功於「文旦之亂」以及陳水扁力挺引發的棄保效應。

這個選區過去被形容為「綠中之綠」、「綠到出汁」；賴清德選後坦言，國民黨對手也拿下超過40％的選票，這是過去台南第二選區沒發生過的情況，這場選戰陳水扁出面相挺，是勝敗的重要關鍵，更顯現陳水扁在這個選區的影響力，他呼籲總統蔡英文應重視特赦陳水扁的議題。

林濁水對此表示，若陳水扁與「扁粉」是勝選關鍵，陳水扁出面召喚「歸隊前扁粉在那裏」？他反問，如果民進黨不求扁，這些「扁粉」難道已經「鐵了心，決心棄獨從統」，「逃隊去和韓粉你儂我儂」？和韓粉成為同志？

他還問，自稱「最強村姑」的陳筱諭在初選時高嗆「台北高嘉瑜，高雄韓國瑜、台南陳筱諭」，選舉起跑改嗆「韓流憑什麼來台南」，又有柯文哲相挺，再PO出與阿扁合照，「無所不求逢源」，難道扁粉原本是被這位「最強村姑」收編？

林濁水再問，若台南勝選關鍵就是陳水扁，民進黨2020總統大選參選人「有不赦扁的空間和立場嗎？」難道特赦陳水扁「2020就無往而不利？」

林濁水臉書全文

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