先知！賴清德3年半前這樣對謝龍介說 影片被推爆

2019-03-17 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台南市第二選區立委補選落選人謝龍介，昨（16）日拿下5萬9194票輸給民進黨郭國文的6萬2858票，有網友想起當年賴清德任職台南市長時，批評謝龍介「這種質詢，不會增加你的立委選票啦」，狂讚賴清德先知。

賴清德於2015年10月5日在台南市長任職期間，於市議會接受議員謝龍介質詢，謝龍介當眾挑戰賴清德的國家主張，並揚言要與賴神辯論，但賴清德回答「我不是立委候選人啦」，謝龍介認為，「但是你的言行和立委一樣，你已經在做行政首長了，你還是跟立法委員的動作一樣，跟立法委員的言行一樣」。

謝龍介當時在議事堂大喊，「這就是賴清德啦」，賴清德對此回覆，「你這種質詢不會增加你的立委選票啦」，謝龍介聞語立刻愣住3秒，接著問賴清德「你現在是在說什麼？」，賴則回答「我剛剛都已經講了，你可以調錄影出來看」，謝龍介接著批評賴清德「背信」。

不少網友們看完這段影片後，都大讚賴清德在3年半前就知道這場立委補選戰役的結果，「根本是先知」，更有網友表示「只有賴神能電唬爛仙，哈哈哈」、「謝龍介的天敵賴清德」、「看了3次笑10次」、「這種人能當上議員也算奇蹟了」、「虎爛王落選，本人心情好」。

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