國軍新槍管好威！ 射擊精度提高2.5倍、壽命提升2倍

2019-03-17 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕一般步槍及手槍的槍管中都會有「膛線」，使子彈彈道穩定，但槍管經長期使用後膛線會磨損，不過國防大學理工學院近期開發出「多邊形光膛槍管」，射擊精度可提高2.5倍，槍管壽命則提升2倍以上，目前此技術已運用於軍備局205廠製造的國造T75K3手槍，未來將運用於205廠研發中的國軍T91K3步槍上。

根據《聯合報》報導，國防大學理工學院先前開發出「3D內彈道模擬分析技術」，加上近期所突破的「複合材料」技術，可延長槍管壽命，理工學院化學及材料工程學系教授劉益銘表示，國防大學理工學院是全球第一個使用3D數值分析方法開發子彈在槍管內部運用與應力分析技術的學術單位，此技術可降低子彈塑形的設計成本與時間，催生出「多邊型膛線設計」，能賦予彈頭旋轉能量，出槍口有穩定的彈道。

劉益銘指出，運用此項技術的步槍精準度提升，10發子彈在100公尺內彈著可集中在10圓硬幣大小的面積上；傳統槍管在射擊6000發子彈後精度就會快速下降，但使用「多邊型膛線設計」的新槍管在射擊2萬發子彈後也不會影響精度。

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