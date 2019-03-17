馬批「太早太急推廢核」 羅文嘉：跟他過去反民主一樣論調

2019-03-17 10:55

〔記者楊淳卉／台北報導〕前總統馬英九日前批評，蔡政府能源政策的大問題，是太早、太快推動廢核及綠能，使得綠能發展無法配合廢核時程。對此，民進黨秘書長羅文嘉今於臉書發文回擊，「這跟20幾年前，他反對總統直選、台灣民主是一樣的論調。不能太快、太急。」獨裁者以此作拖延民主的藉口，擁核者以此作拖延綠能的理由。

羅文嘉指出，德國綠能佔公用發電比重已經來到65%；到了2030年，這將會是德國綠能的1年平均佔比。當社會關注的議題來到空汙、減煤、核電時，正是台灣好好面對能源轉型與綠能發展的議題。

對於馬英九指「台灣綠能，不能走太急、太快」，羅文嘉批評，這跟20幾年前，馬英九反對總統直選、台灣民主是一樣的論調，「不能太快、太急。」獨裁者以此作拖延民主的藉口，擁核者以此作拖延綠能的理由。

羅文嘉指出，最簡單的方式，就是看其他國家怎麼做，國際潮流趨勢怎麼走。台灣的未來，掌握在你我手上。

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