立委補選「阿扁牌」發酵 賴清德：總統應重視特赦阿扁議題

2019-03-17 10:14

〔記者萬于甄／台南報導〕民進黨台南立委補選以「清流」力抗「韓流」，加上前總統陳水扁的力挺，成功守住民主聖地，前行政院長賴清德連續3週的輔選也功不可沒，面對未來下一步走向，賴清德今早陪同立委當選人郭國文謝票時表示，目前會以謝票為主，同時，呼籲總統蔡英文應重視「特赦阿扁」的議題。

賴清德坦言，民進黨雖然打贏這場選戰，但國民黨對手也拿下超過40%的選票，這是過去二選區沒有發生過的情況，民進黨不能因勝選就誤解這樣艱辛的情況，應珍惜、心存感激這個機會，由大家共同努力打拚解決、回應人民的期待，保住這一口真氣。

賴清德也說，這場選戰前總統陳水扁站出來相挺，是一個勝敗重要的關鍵，更顯現陳水扁對選區民眾的影響力，呼籲總統蔡英文應重視特赦陳水扁的議題。

外傳民進黨近日將進行總統初選登記，賴清德下一步的規劃也牽動2020總統大選局勢，但今早陪同立委當選人郭國文謝票時，賴清德表示，下一步就是好好謝票，表達對市民此次相挺的感激，而輔選過程中傾聽到的基層民眾聲音，也會進一步思考。

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