周子瑜被冠五星旗 外交部：無法改變中國未統治台灣的事實

2019-03-16 22:20

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國電影網站「TC Candler」今天公布「亞太區百大美女排行榜」、「亞太區百大帥哥排行榜」，我國藝人周子瑜國籍遭掛中國五星旗。外交部表示，第一時間經駐館進洽後發現，活動由中國公司LIKETCCASIA主辦，外交部雖要求更正，但截至目前為止尚未獲得具體回應。

外交部表示，中國政府或私人公司私人公司將我國民登記為中國籍，並擅加中國旗幟的做法，已嚴重傷害台灣人民感情，將使兩岸關係益發疏離、敵意日深。外交部強調，台灣是一驕傲的民主國家，從不是中華人民共和國的一部分，無論中國政府如何變造台灣人民身分，欺騙國際社會，都無法改變中國政府沒有統治台灣的事實。

外交部說，駐處於2月23日首度獲知這項活動不當將我國藝人標示為中國籍的訊息後，於第一時間指示駐外館處洽查相關情形。經外館積極進洽，獲TC Candler回應表示，他個人支持我國並於活動中使用我國國旗，但是此次亞太區「年度最美臉孔票選」活動是由中國公司LIKETCCASIA購買專利權後自行在亞洲地區舉辦的活動。外交部也指示相關駐處進一步與該公司聯絡表達我國嚴正立場，並要求更正，但是截至目前為止尚未獲得具體回應。

外交部表示將持續進洽本案，並關注其他不當矮化我國的情事，積極進洽改正，確保我國人權益及國家尊嚴，並促請國際社會瞭解及正視我主權獨立的客觀事實，以及尊重台灣人民的感受。

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