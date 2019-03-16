立委補選拿下台南、新北 黨政人士：府院執政團隊氣勢提振

2019-03-16 21:34

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨在這次4席立委補選拿下新北市第3選區與台南第2選區，新北市第3選區候選人余天還大贏5000多票，黨政人士今晚受訪時說，有別於去年九合一選舉民進黨大敗後執政團隊的氣勢低迷，這次補選後，府院執政團隊的氣勢獲得提振，尤其執政團隊在最後關頭聯合反制「200萬斤文旦被倒入水庫」的假新聞奏效，獲得鼓舞。

行政院長蘇貞昌晚間在臉書評論補選結果，感謝台灣人民願意給行政團隊肯定，給民進黨政府機會。蔡英文總統也在臉書貼文謝謝所有的支持者，「謝謝你們對民進黨的肯定與支持，也謝謝你們願意再次信任民進黨」。

據悉，歷經這次補選結果，讓府院更有信心面對明年總統大選爭取繼續執政的挑戰，黨政人士今晚指出，雖然面對明年的總統大選，變數還很多，但相對於去年九合一選舉執政團隊的氣勢受挫，這次補選結果看到了台灣選民的理性，使執政團隊看到希望。

黨政人士指出，過去一段時間以來，台灣社會包括政府部門在內，承受假訊息的攻擊過於猛烈，不少假訊息來勢洶洶，甚至超乎執政團隊的想像，執政團隊為人民做了許多事，但訊息傳遞不出去，卻不斷遭受到假訊息的抺黑，士氣難免低落。

黨政人士說，像農委會面對「200萬斤文旦被倒入水庫」的假新聞抹黑，這個難以承受之重，補選過程中，農委會確實遭受很大的壓力，所幸府院執政團隊一致強勢反擊奏效，選舉結果也給執政團隊勇氣，未來只要一步一腳印努力做事，將會看到希望。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/