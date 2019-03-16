來不及投票 彰化83歲老翁投票所昏倒送醫不治

2019-03-16 17:40

〔記者劉曉欣／彰化報導〕憾事！還來不及投票，彰化線西83歲阿公今天到投票所才領完選票，就在圈選處就突然昏倒，緊急送醫後不治，醫院表示，林男是主動脈剝離，一度搶救恢復心跳，但又失去心跳，最後搶救無效。

和美警分局表示，83歲林姓阿公今天下午1點半左右，到線西頂庄社區活動中心要投票，才剛剛領完選票，就在圈選處突然暈倒，由警員立即通知救護車送往彰濱秀傳醫院。

警方表示，林姓阿公急救2個小時後宣告無效，將報請相驗，由於林姓阿公有領選票，但圈選處就昏倒，還沒有完成圈票，因此，選票已由該投票所的主任管理員收走。

彰濱秀傳醫院表示，林男到院時，搶救一度有恢復呼吸、心跳，但檢查是嚴重主動脈剝離，後來又失去心跳，最後搶救無效。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/