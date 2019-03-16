余天當選！三重區立委席次 民進黨再度穩住

2019-03-16 17:41

〔記者何玉華／新北報導〕新北市三重區過去幾次選舉，民進黨的得票數向來領先國民黨，去年底市長選舉，國民黨侯友宜與民進黨蘇貞昌票數拉近，一度被解讀為票倉鬆動，但在國民黨「太陽」齊聚、「韓」流全力拉抬下，民進黨提名的余天票數持續領先，顯見綠軍基層的危機意識，激出了投票率。

去年底新北市長選舉，民進黨的蘇貞昌在三重得票10萬823票，領先國民黨侯友宜的9萬9925票，但立委選區扣除屬於蘆洲選區的三重東區16個里，則是侯友宜得票8萬2713票，略贏蘇貞昌8萬2647票，相差66票。

但自從2008年第7屆立委選舉改為單一選區後，至今都是由民進黨穩坐席次，根據中央選舉委員會資料，歷次得票及得票率如下：

第7屆立委

朱俊曉（國） 73286 48.24%

余 天（民） 75212 49.51%

第8屆立委

李乾龍（國） 94634 48.73%

高志鵬（民） 95649 49.25%

第9屆立委

李乾龍（國） 6272 35.43%

高志鵬（民） 96557 54.54%

張碩文（親） 13375 7.55%

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