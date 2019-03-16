4席立委補選揭曉 民進黨守住新北、台南！

2019-03-16 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕新北市第3選區、彰化縣第1選區、台南市第2選區與金門縣選區立委缺額補選投票結果出爐。新北市由民進黨余天當選、彰化縣由國民黨柯呈枋當選、台南市由民進黨郭國文當選、金門縣則由無黨籍陳玉珍當選。

新北市第3選區由於前民進黨立委高志鵬因案入獄依法解職，出現缺額，由無黨籍蘇卿彥、國民黨鄭世維與民進黨余天角逐。余天稍早前出面感謝選民，鄭世維則在約5點15分自行在正義北路的競選總部宣布敗選。余天以5萬6888票獲勝，鄭世維則以5萬1127拿下第二高票，蘇卿彥1303票。

彰化縣第1選區因為國民黨立委王惠美當選彰化縣長離職補選，由國民黨柯呈枋、無黨籍紀慶堂、民進黨黃振彥競爭。國民黨柯呈枋4萬7835票當選，民進黨黃振彥4萬1946票、無黨籍紀慶堂2022票。

台南市第2選區因民進黨立委黃偉哲當選台南市長離職補選，參選人共有6人，分別為國民黨謝龍介、民進黨郭國文、無黨籍楊筱如、無黨籍吳炳輝、無黨籍陳筱諭、無黨籍徐國棟。郭國文以6萬2858票獲勝，謝龍介以5萬9194票拿下第二高票，其餘無黨籍候選人分別為陳筱諭1萬0424票、楊筱如492票、吳炳輝350票、徐國棟269票。

金門縣選區因國民黨立委楊鎮浯當選金門縣長離職補選，參選人有國民黨洪麗萍、無黨籍陳滄江、無黨籍蔡西湖、無黨籍盧冠宇、金門高粱黨洪志恒、無黨籍陳玉珍。陳玉珍以7117票當上「金門第一位女立委」，陳滄江6020票、洪麗萍5681票、蔡西湖5175票緊追在後，還有盧冠宇570票、洪志恒240票。

中選會表示，這次補選投票時間為上午8時至下午4時，投票率部分，新北市第3選舉區為42.10%，台南市第2選舉區為44.53%，彰化縣第1選舉區為36.59%，金門縣選舉區則只有21.21%，中選會下午5時56分完成計票。

中央選舉委員會將於3月19日舉行委員會議，審定選舉結果，並公告當選人名單。中選會也表示，此次補選當選人的任期，將至第9屆立法委員任期屆滿日為止。

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