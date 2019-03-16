打造海上測試武器載台 中科院「光榮之星」下水

2019-03-16 11:15

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院為配合政府國艦國造政策，積極研製各項海用系統裝備，並且投資籌建一艘海上測試載台，可供各項海用裝備及系統測試之用。

中科院今天表示，這艘命名為「光榮之星」的海上測試平台，已在昨天於宜蘭船廠下水，訂於今年下半年開始運維，噸數為80噸，外觀如同小型的雙船體沱江艦，船上也有安裝斜式飛彈發射箱的設計。

中科院今天表示，現階段在配合政府推動國艦國造政策下，刻積極研製各項海用系統裝備，並結合所開發之先進戰鬥管理系統，整合成艦用戰鬥系統，提供我國海軍船艦使用。本院為使各項自主研發武器任務順遂，並提升研發之人力、財力、物力等效能，研擬籌建可供自主運用之海上測試用途載台（工作船）。

中科院指出，中科院自107年9月專案申請籌建可供自主運用之海上測試用途載台（工作船），15日假龍德造船廠舉行下水典禮，並以「光榮之星」為命名，該船訂於今年下半年開始運維，將有效縮短中科院各項海用武器系統研發時程，達成政府國艦國造政策及海軍新造艦需求，籲請國人給予支持及鼓勵。

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