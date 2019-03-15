台南立委補選明決戰 6候選人搶攻30萬張選票

2019-03-15 21:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第9屆立法委員台南市第2選舉區缺額補選，明（16）日登場，這次選舉人數共30萬1571人，其中佳里最大票區逾4萬張票，其次是善化、麻豆、新化區都超過3萬張票，4區合加起來約近16萬票，就已超過半數，成為激烈選戰重中之重。

南市第2選區立委補選選區，共有14個行政區，各區選舉人數，分別是麻豆3萬6598人、大內8397人、佳里4萬8719人、西港2萬0940、七股 1萬9371人、新化3萬5921人、善化3萬8613人、新市2萬9440人、安定2萬5192人、山上6307人、玉井1萬1976人、楠西8259人、南化7529人、左鎮4309 人，總計30萬1571人。

這次補選有6名候選人，分別是1號楊筱如（無黨）、2號郭國文（民進黨）、3號吳炳輝（無黨）、4號謝龍介（國民黨）、5號陳筱諭（無黨）、6號徐國棟（無黨），由於競爭激烈，投票率亦攸關選戰勝負，明天將揭曉答案。

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