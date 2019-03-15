蔡正元籲藍營正視「非韓不投」的力量 黨中央表尊重

2019-03-15 23:55

〔記者施曉光／台北報導〕藍營雖有眾多「太陽」爭取競逐2020大選門票，但基層擁戴高雄市長韓國瑜參選總統的聲浪也愈來愈大，曾公開支持「孫文學校」總校長張亞中參選總統的前國民黨政策會執行長蔡正元，今天在臉書指出，「非韓不投」現象已是2020最重要的政治力量，國民黨若看不清，「韓粉」將轉投台北市長柯文哲，就只有等著鼻青臉腫。

國民黨內最近陸續出現許多徵召韓國瑜的聲浪，許多打算爭取立委提名的基層民代表態拱韓，像國民黨台北市議員王欣儀日前即率領十多位黨代表及青年在中央黨部外發起所謂號召「＃徵召韓國瑜全台發大財」、「灌爆KMT臉書」的留言活動，聲明強調如果明年不是韓國瑜參選總統，許多藍營基層就可能放棄投票權利，轉向支持台北市長柯文哲，藉此迫使黨中央直接徵召韓國瑜參選總統。

蔡正元今也呼應表示，「非韓不投」這個韓流現象，已經是2020最要的政治力量，就像2018年民進黨反柯，造成全台「柯粉」大反撲，讓蔡英文總統摔得鼻青臉腫，國民黨如果看不清2020「非韓不投」的風潮，看不出沒有韓國瑜，「韓粉」轉投柯文哲，國民黨就準備等著鼻青臉腫。

蔡正元認為，由於馬英九、金溥聰挺朱立倫，馬、金手下的國民黨台北市議員「拱朱反韓」，攻擊同黨議員擁韓，無視大局，都將被時代風浪淹沒。

面對拱韓聲浪四起，黨內人士強調，總統初選有一定期程，一切仍將按照遊戲規則進行，但黨中央立場始終一致，就是不排除任何的可能，一切以贏得2020勝選為最大目標，對於所有黨內同志建言，都予以尊重。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/