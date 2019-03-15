保護麻豆文旦農民！蔡英文：全民向假新聞說不

2019-03-15 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕「200萬斤文旦丟水庫」的假新聞造成社會動盪，總統蔡英文今晚間再次聲明都是謠言、假消息，蔡英文嚴正指出，如果真有這種事，他一定會讓農委會主委下台。

台南立委補選戰況激烈，國民黨候選人謝龍介日前遭質疑，配合中天政論節目「大政治大爆卦」，刻意操作文旦議題，宣稱「200萬斤文旦丟水庫」。謊言戳破以後，謝龍介至目前為止沒有道歉，中天電視迄今尚未正式回應。

蔡英文今在臉書強硬表示，文旦沒有滯銷，文旦也沒有被丟到水庫，兩則都是假消息、謠言。蔡英文說，「我知道，麻豆的農民朋友受委屈了！如果真的有這種事，我一定會讓農委會主委下台！」。

蔡英文譴責，直到現在仍未見炒作假新聞的候選人及媒體道歉。她質疑，如果這次說倒文旦的人當選了，那下次選舉，便會有人模仿這次的模式，造謠說其他水果也被倒進水庫。

蔡英文提醒，明天立委補選選舉日，是台灣民主的重要時刻，「我們要讓製造假新聞的人得到警惕，向全台灣的假新聞說不！」

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