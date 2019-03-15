不怕鄭世維「三子」合體！卓榮泰：3分之2是外來客

2019-03-15 18:27

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市第3選區（三重）立委補選倒數1天，面對晚上藍營候選人鄭世維將請到三子合體，民進黨主席卓榮泰替同黨候選人余天掃街時指出，三子裡面有3分之2是「外來客」，今天余天也有3位新北市的超級市民會來，包括蔡英文總統、行政院院長蘇貞昌和前行政院長游錫堃，難道比不過3分之2外來的三子嗎？

余天今天下午再找來卓榮泰、立委林淑芬、在地議員李倩萍、李余典、陳啟能，及前議員鄭金隆做最後衝刺，面對晚上三子確定在鄭世維場合合體，卓榮泰說道，余天也有3位新北市的超級市民會來，包括設籍新北市的蔡英文、曾在新北選過的蘇貞昌和游錫堃，「3位在地的新北超級市民，難道比不過3分之2所謂外來的三子嗎？」

他也表示，今天很清楚的看到國民黨整個心、整個策略都是要進攻新北，晚上都是放棄台南的。反觀民進黨從下午起就紛紛走訪台南、彰化，現在中央到地方全部回防三重，一定要守住這一席，不相信3位超級市民全力保不了三重這個民主聖地，同時也對余天非常有信心。

余天也表示「以平常心對待，其實都準備好了」，面對鄭世維今晚造勢大會地點選在三陽路，兩側皆是民宅，被認為恐會上演前幾天高雄市長韓國瑜女兒韓冰輔選的暴動場面，對此，余天則說，這個不便批評，但自己的競選團隊這方面都有討論到。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/