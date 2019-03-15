阿北相挺！柯P拍影片喊加油 陳筱諭：好感動

2019-03-15 16:41

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市第二選區立委補選明天投票，選前最後一天，無黨籍候選人陳筱諭接到台北市長柯文哲傳來的加油影片，雖然只有短短17秒，但讓陳筱諭看了直說，好感動！

陳筱諭陣營今天下午公開一段柯P錄製的影片，柯文哲在影片中肯定陳筱諭是一個有勇氣、愛護台灣的年輕人，看到了台灣向上提升的力量，希望大家給她更多支持和鼓勵，「陳筱諭加油！」

陳筱諭說，她一路以來的努力，柯P已經看到了，她相信有更多鄉親也都已經看了。她想告訴藍綠陣營，二選區選立委，是要幫忙鄉親發聲，爭取權益，不是你們比武的擂台、戰爭的沙場。對於選後是否會加入白色力量，她說，當前最重要的是打贏明天的選戰。

而今天選前最後一天大決戰，國、民兩黨候選人謝龍介、郭國文及無黨籍陳筱諭都在麻豆衝刺，陳筱諭回防大本營麻豆區，下午2點半從麻豆代天府出發，由父親、前鎮長陳彰茂陪同展開車隊掃街拜票。

對於謝龍介、郭國文今天都有許多大咖站台，衝刺選情，而且3人同時在麻豆拜票，陳筱瑜說，自己是在麻豆成長28年，與鄉親站在一起，其他候選人找什麼大咖、用什麼小動作都沒用。

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