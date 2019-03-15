蘇貞昌不滿意司改成效 認應有恐龍法官退場等措施

2019-03-15 15:33

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院今天進行施政總質詢，時代力量立委黃國昌今天質詢行政院長蘇貞昌，對於政府推動司法改革成效是否滿意？對此，蘇貞昌坦言「不滿意。」黃國昌也要求蘇貞昌應該要對議員貪污、前央廣董事長朱婉清侵占公款等案件表態。

黃國昌說，2018年有8成台灣人民對司改不滿意，想請蘇貞昌說3個未來可以讓人民有感的司改措施。

對此，蘇貞昌回應，第一、很多判決跟社會期待太遠，應有恐龍法官退場機制；第二、審判正確性和長期的一致性要符合；第三、案件審理的時效性。

黃國昌說，民進黨過去承諾的是「陪審制」，蘇貞昌擔任民進黨主席的時候，民進黨送到立法院的也是陪審制度，現在轉彎成為參審制嗎？蘇貞昌則表示，相關法案經由院會，他是行政院長，必須要會銜其他相關部會意見。

黃國昌也詢問，前法務部長邱太三在2017年曾提出成立「人民檢查審查會」，但至今已經2年多，法案仍未送至立法院？這會期可否送至立法院？

對此，法務部長蔡清祥表示，很快就會送來，但還要送到行政院審查。至於這會期可否送至立法院，要看進度。蘇貞昌則回應，他在行政院會要求是行政作業，但法律的形成，也要形成共識。

黃國昌也詢問，某議員6年貪污78次，被宣告緩刑2年，他要求檢察官上訴，結果檢察官認為這個判決沒有違背法務部反貪腐政策。蘇貞昌回應時也表示「他不能接受，但這是法院判決，他聽不下去。」

黃國昌也提到，前央廣董事長朱婉清侵占公款，過10年追訴時效，最後免訴，這是政府的預算，竟然沒用貪污罪起訴，只用業務侵占的輕罪起訴，也沒有上訴。結果詢問法務部得到的回應卻是打官腔，法務部不願意回應是誰決定不上訴，也不願意回應此案中朱婉清是否算公務員。

「地檢署在幹嘛？明明是貪污重罪，結果只用業務侵占輕罪起訴，只有10年追訴，最後法院免訴判決，他們還不起訴！」黃國昌說，這件事情他問一年多，但案件都沒有獲得回應或處理，這就是人民為何不信任司法。

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