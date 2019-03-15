接掌國民黨中市黨部 顏文正：明年立委選舉8席全拿

2019-03-15 15:47

〔記者許國楨／台中報導〕國民黨台中市黨部15日舉行新卸任主委交接，成功輔選盧秀燕順利讓台中綠地變藍天的前主委陳明振，因家庭因素請辭，由前市府民政局專門委員顏文正接棒主委，擔任監交人的國民黨副主席曾永權強調，2020大選從台中開始，國民黨有信心重返執政，顏文正則發下豪語，明年立委選舉力拚拿下全部8席。

原本以機要職任用的民政局專委顏文正，上任不到3個月就辭職，新職務已出爐將出任台中市黨部主委，日前已先進駐市黨部就戰鬥位置，第一個大挑戰就是2020總統與立委大選，市黨部表示，顏文正深耕地方多年，人脈豐沛，有助總統及立委選舉操盤，力拚贏回總統大選，也要為立委選舉增加更多席次。

擔任今天新卸任主委交接監交人的國民黨副主席曾永權表示，感謝盧秀燕放人，讓顏文正重回市黨部扛兵符，對他輔選大選有信心，功成身退的陳明振，之前針對立委提名作業已進行到9成，依目前情況看來，2020總統及立委大選，可能會在明年1月中旬舉行，距離目前大約只有10個月時間，國民黨一定會提出優秀的候選人，打贏總統及立委勝仗。

顏文正則表示，他的任務就是打贏總統大選與8席立委全上，讓中央與地方完全執政，現在人民對國民黨充滿期待，國民黨會以實際行動贏得民心認同。

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