曾直播痛批中共政權 中國學生上台灣節目：有必死的決心

2019-03-15 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕嘉南藥理大學的中國籍學生李家寶日前在清華大學開推特直播，批評中共總書記習近平修憲稱帝；昨晚（14日）他上政論節目說，他講完這些話後壓力很大，甚至在網路上收到威脅，不過他說，「當我決定站出來面對中共暴政的時候，我就已經做好了必死的決心」。

14日晚間《民視》播出的「政經看民視」邀請李家寶接受訪問，訪問一開始，李家寶就說，「當我決定站出來面對中共暴政的時候，我就已經做好了必死的決心」，主持人追問，有沒有想過說出這番話的後果？他也立刻回答，「想過，也許是付出生命的代價」，讓現場氣氛十分凝重。

李家寶指出，雖然校方否認，不過他的確有被學校的國際處老師約談，雖然校方老師對他的行為表示理解和支持，但從約談的情況來看，他們肯定受到了很大的壓力，「這個壓力很可能就是來自於中國」。

李家寶說，自己來台灣後看了許多節目，他認為，台灣真的是一個非常自由、民主的國家；同時，他也批評中國在習近平的高壓政策下一定會垮台，「因為習近平實際上是中國的最後一任皇帝」；他也坦承，在中國有他這樣想法的年輕人的確十分少數，但大部分人都是因為受到中共的高壓政策，而不敢說出來，他之所以會有這樣的想法，決定站出來，是受到台灣自由的影響，「台灣都能有民主和自由，為什麼中國不能」？

對於主持人詢問，有沒有想過回到中國的路要怎麼走？李家寶說，自己的簽證只到7月2日，如果回到中國的話，肯定會被安上很多「口袋罪」，包括煽動國家罪或者其他奇奇怪怪的罪名，毀滅掉他的人格。李家寶也在節目上呼籲台灣政府，「盡快落實難民法立法」，也希望大家能多多關注這個議題。

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