謝龍介公布簽約收購價 麻豆柚農轟破壞行情

2019-03-14 22:48

〔記者楊金城／台南報導〕台南市第二選區立委補選國民黨候選人謝龍介聲稱，幫麻豆柚農簽訂「這麼水」的訂單賣文旦，連日來遭民進黨抨擊膨風、賤價賣文旦破壞麻豆文旦行情；今天多位麻豆柚農站出來批評謝龍介，認為公布收購價後造成其他柚農困擾，害他們被老客戶罵買貴了，也擔心今年行情會被破壞。

前行政院長賴清德等人指謝龍介引介的通路商向柚農購買麻豆文旦的價格偏低，一斤只有30元。謝龍介反指是民進黨扭曲，他聲稱，連日來民進黨扭曲通路商向麻豆柚農所簽的收購價格，把收購價說成30元，明明1台斤分別是42、46、52元，是民進黨別有居心壓低麻豆文旦價格，是民進黨令農民痛心。

就在謝龍介公布麻豆文旦外銷簽約價後，麻豆柚農各產銷班代表包括李紘維、莊志銘、陳哲雄等6位柚農，今天請出前麻豆鎮長陳彰茂和無黨籍立委補選候選人陳筱諭父女主持公道。

賣3、40年的柚農莊志銘說，20年前他賣麻豆文旦，分級好的1台斤賣到100到120元，謝龍介公布收購麻豆文旦簽約價後，10多年的老客戶打電話來抗議為何賣他們1台斤100元，謝龍介他們只要30元，他的文旦都賣不夠了，不用謝龍介「臭彈（吹牛）」要賣多少，他隨便賣也有30元，謝龍介公布簽約收購價後造成麻豆柚農很大困擾。

柚農陳哲雄說，認同謝龍介幫忙推銷麻豆文旦，但謝龍介對麻豆文旦完全不了解，他的頂級文旦在1台斤賣100到120元，謝龍介未說清楚分級價格，如此將壓低今年麻豆文旦行情。

柚農李紘維說，過去麻豆文旦10多年來，未辭水的文旦平均價格1台斤20到30元，經辭水要1台斤5、60元，品質好的80、100元甚至200元，謝龍介找通路商和柚農盤商買文旦未說清楚，顯然是「套招」好的，盤商想賺錢，還是以前盤商的收購價，對柚農造成傷害。

陳筱諭說，幫忙外銷麻豆文旦本是美事一樁，但如行銷方法不對，可能會在一夕間毀了麻豆文旦的品牌。她建議謝龍介請通路商帶一些老欉文旦到高端消費市場，才能帶頭拉高一般麻豆文旦的銷售價格。

簽約供貨的柚農王明杞說，簽約價跟往年盤口價相比，「不好也不壞」，柚農能接受。

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